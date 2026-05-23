قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 65 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان" إلى جلسة 13 يوليو المقبل، لسماع الشهود.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وذلك في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

تفاصيل التحقيقات مع 65 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا خلال الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024 قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها وأهدافها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين التاسع والحادي والعشرين والخامس والثلاثين والخامس والأربعين والسابع والأربعين اتهامات بتمويل الإرهاب، فيما وُجهت إلى المتهمين التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.

