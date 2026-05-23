واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف المحافظات، في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وإحكام الرقابة على الأسواق، وتحقيق الانضباط المروري.

ضبط قضايا اتجار في الدولار والعملات الأجنبية اليوم

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه، وتماتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

تفاصيل حملات التموين وضبط الدقيق المدعم

وفي إطار جهود حماية جمهور المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم خلالها التحفظ على نحو 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

عدد المخالفات المرورية التي تم ضبطها خلال 24 ساعة

كما كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 115 ألفا و264 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وشملت الحملات فحص 984 سائقًا، وتبين إيجابية 28 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

نتائج حملات المرور على الطريق الدائري الإقليمي

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 498 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 94 سائقًا، وثبت إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية والمرورية والتموينية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

