كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بارتكاب أعمال منافية للآداب العامة داخل السيارة بمحافظة الفيوم.

تحريات الداخلية

وبإجراء الفحص والتحريات الفنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أن تراخيصها سارية، كما تم تحديد هوية قائدها وضبطه، وتبين أنه (سائق، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

سقوط المتهم في الفيوم

وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة والأفعال المنافية للآداب على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

