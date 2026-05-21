

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل ثقيل محملة بحمولة زائدة يؤدي حركات استعراضية ورعونة على أحد الطرق السريعة بمحافظة الغربية.

وشهد الطريق السريع بنطاق محافظة الغربية حالة من الذعر بعد ظهور السيارة وهي تسير بحمولة ضخمة تتجاوز الوزن القانوني، بالتزامن مع قيام قائدها بحركات خطرة كادت تتسبب في وقوع كارثة مرورية.

وعقب رصد الفيديو المتداول، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص الواقعة وتحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد المركبة.

ضبط سائق النقل الثقيل بعد فيديو الرعونة

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية السائق، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، وتم ضبطه في كمين أمني.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

