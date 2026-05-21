الاستئناف تحدد مصير المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند التجمع اليوم

كتب : أحمد عادل

08:48 ص 21/05/2026

لحظة اعتداء شخص على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع ال

تصدر محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس، خلال نهار شهر رمضان الماضي، على حكم حبسه لمدة عام.

وكان دفاع المتهم قد استأنف، في وقت سابق، على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة، والقاضي بحبسه سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة كمبوند التجمع".

سناريوهات الحكم على المتهم

ويواجه المتهم 3 سيناريوهات محتملة أمام المحكمة، سواء بتأييد حكم أول درجة، أو تخفيف العقوبة، أو القضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

الاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من فرد الأمن المجني عليه، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة، حيث وجهت له النيابة اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع استكمال التحقيقات وطلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمكان الواقعة.

