قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا، في القضية رقم 5520 لسنة 2026، جنايات النزهة، المعروفة بخلية النزهة لجلسة 20 يوليو لسماع الشهود.

أمر إحالة المتهمين

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2023، وحتى 2026، تولى المتهمين قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر.

كما تضمن الاتهامات أيضًا اتهامهم بتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

