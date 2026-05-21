حث المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار الحائز على جائزة الأوسكار الفنانين، على التعبير عن آرائهم بشأن الأزمات التي تواجه المجتمع، واصفا ذلك بأنه واجبهم الأخلاقي في مواجهة "الوحوش" أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ألمودوبار في مهرجان كان السينمائي بعد العرض الأول لفيلمه التراجيدي الكوميدي "بيتر كريسماس": "يجب على كل المبدعين، من منصاتهم الصغيرة كل من منصته أن يتحدثوا دون مواربة".

وأضاف المخرج الذي يُعتبر شخصية بارزة في السينما الأوروبية المعاصرة: "الصمت والخوف، لأنه من الواضح أنه تعبير عن الخوف، علامة سيئة للغاية، فهما علامة على تراجع الديمقراطية".

وقال: "نحن ملزمون بأن نصبح بطريقة ما دروعا ضد هؤلاء الوحوش أمثال ترامب ونتنياهو أو الروسي"، في إشارة إلى رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: "يجب أن يعلم ترمب أن هناك حدودا لجميع أوهامه وجنونه، وأن أوروبا لن ترضخ أبدا لسياساته".

وقال ألمودوبار، الذي ينافس على جائزة السعفة الذهبية للمرة السادسة، إنه سيشتاق إلى الحضور إلى مهرجان كان عندما يحين اليوم الذي يتوقف فيه عن صناعة الأفلام.

وقال: "لكن في الوقت الحالي، أعتقد أنني سأصنع فيلما واحدا آخر، ويحدوني الأمل في أن أستمر في العثور على الإلهام لمزيد من الأفلام"، وفقا للغد.