إعلان

فيديو أثار الغضب.. إجراء عاجل من الدخلية بشأن 3 طلاب اعتدوا على مدرس بالقليوبية

كتب : علاء عمران

06:05 م 20/05/2026 تعديل في 06:39 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    4
  • عرض 6 صورة
    5
  • عرض 6 صورة
    3
  • عرض 6 صورة
    2
  • عرض 6 صورة
    1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طالب بالتعدي على مدرس بالضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة القليوبية.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المقطع فور تداوله لتحديد هوية الأطراف المتورطة وضمان فرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية.


تبين من الفحص تحديد هوية المجني عليه (مدرس مقيم بالقناطر الخيرية)، وبسؤاله في التحقيقات اليوم الأربعاء، أفاد بتضرره من 3 طلاب (مقيمين بمركز أشمون) لقيامهم بالاعتداء عليه وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة. أوضح المعلم أن الواقعة تعود لشهر إبريل الماضي، وأن إدارة المدرسة كانت قد اتخذت إجراءات تأديبية حيال الطلاب في حينها.


طلاب مدرسة بالقليوبية يوثقون لحظة ضرب مدرسهم


نجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على الطلاب الثلاثة المشكو في حقهم، وبمواجهتهم بالتحريات والفيديو المسجل اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصويرها ونشرها على منصات السوشيال ميديا بدافع "المزاح". أحالت أجهزة الأمن المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة ضرب مدرس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريم محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد أحدثهم.. نجوم في مصيدة قضايا النفقة- صور
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد أحدثهم.. نجوم في مصيدة قضايا النفقة- صور

نافست آلاف الطلاب الدوليين ... طالبة مصرية تحصد جائزة التميز الطلابي بالمجر
شئون عربية و دولية

نافست آلاف الطلاب الدوليين ... طالبة مصرية تحصد جائزة التميز الطلابي بالمجر
بلال علام الأبرز.. تعرف على معلقي مباريات جولة الحسم الليلة
رياضة محلية

بلال علام الأبرز.. تعرف على معلقي مباريات جولة الحسم الليلة
خالد الجندي: الحج المبرور له 3 شروط (فيديو)
أخبار

خالد الجندي: الحج المبرور له 3 شروط (فيديو)

الخارجية الإيرانية: زيارة محتملة لـ"عراقجي" إلى نيويورك
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: زيارة محتملة لـ"عراقجي" إلى نيويورك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 0-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (0-0)