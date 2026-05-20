إعلان

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار

كتب : وكالات

07:51 ص 20/05/2026

تراجع أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

‌وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4467.59 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0233 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ 30 مارس، وفقا لرويترز.

وقال تيم ووترر كبير ⁠محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "الذهب يفقد زخمه إلى حد ما في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول نحو التشديد في توقعات أسعار الفائدة".

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‌بالذهب ⁠الذي لا يدر عائدا.

وظلت الإشارات الأمريكية بشأن إيران متباينة، إذ حذر الرئيس دونالد ترامب من أن واشنطن قد تضطر إلى قصف طهران، في حين قال نائبه جيه.دي فانس إن الجانبين يحرزان تقدما ولا يرغبان في العودة ⁠إلى الصراع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تراجع أسعار الذهب أسعار الذهب أوقية الذهب الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
شئون عربية و دولية

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
طقس اليوم.. الأرصاد تٌحذر المواطنين: رياح وأتربة تؤدى إلى تدهور الرؤية
أخبار مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تٌحذر المواطنين: رياح وأتربة تؤدى إلى تدهور الرؤية
بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
زووم

بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
غرامات وفصل الخدمة.. حملات مكثفة لضبط التلاعب في عدادات الكهرباء
أخبار مصر

غرامات وفصل الخدمة.. حملات مكثفة لضبط التلاعب في عدادات الكهرباء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان