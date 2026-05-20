أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يرجع إلى طبيعة العروة الزراعية الحالية، موضحًا أن الموسم يشهد بداية العروة الصيفية التي يقل فيها المعروض نسبيًا مقارنة بفترات الذروة، وهو ما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار نتيجة نقص الكميات المطروحة في الأسواق.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في مصر

قال "جاد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن التغيرات السعرية الحالية مرتبطة بعوامل إنتاجية موسمية وليست ناتجة عن التصدير إلى دول الخليج، مشيرًا إلى أن إنتاج الطماطم في هذه المرحلة يتأثر بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية مؤقتًا قبل أن تعاود الزيادة خلال الأيام المقبلة مع تحسن معدلات الحصاد ووفرة المعروض.

وأضاف متحدث الزراعة، أن عمليات تجهيز الطماطم للتصدير تتم في بعض المراكز الإنتاجية الكبرى، وعلى رأسها مركز إسنا بمحافظة الأقصر، الذي يُعتبر من أهم مناطق إنتاج الطماطم في مصر، إذ تتراوح مساحاته المزروعة بين 30 إلى 40 ألف فدان، لافتًا إلى أن هذا الإنتاج يُخصص جزء منه للتجفيف والتصدير خلال أشهر الصيف، خاصة في شهري يوليو وأغسطس، إذ تكون الظروف المناخية أكثر ملاءمة لعمليات التجفيف.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا مؤقتًا في المعروض داخل الأسواق بسبب بداية العروة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة والتغير الحاد في المناخ، مؤكدًا أن هذا الانخفاض هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وليس عمليات التصدير للخليج كما يُشاع.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

أشار الدكتور خالد جاد، في ختام تصريحاته، إلى أن الأسواق ستشهد انفراجة تدريجية خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض من الإنتاج الجديد، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في التراجع خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام على الأكثر، مع استقرار الظروف المناخية وارتفاع حجم المعروض.

