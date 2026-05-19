استعرض الإعلامي نشأت الديهي لقطات من جولته الميدانية في دولة أوغندا، والتي خصصها لمتابعة الموقف التنفيذي والتحضيرات الأخيرة الجارية لتشييد استاد "أكي بوا"، تمهيداً لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفي حوار أجراه الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "Ten"، كشف المهندس إبراهيم مبروك، المسؤول عن تنفيذ المشروع بشركة "سامكو"، عن الكواليس الهندسية للمشروع الذي يتم تشييده وفقاً للمعايير الصارمة والاشتراطات التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال مبروك: إن الطاقة الاستيعابية للملعب تصل إلى 20 ألف مشجع، مشيراً إلى أن التصميم راعى الطبيعة المناخية لأوغندا؛ حيث تم تزويده بشبكة صرف متطورة ومخصصة للتعامل مع الأمطار الغزيرة المستمرة، ونوّه بأن تسمية الاستاد تعود إلى "أكي بوا"، تكريماً لأول رياضي أوغندي ينجح في حصد ميدالية ذهبية.

مواعيد الافتتاح وفخر الصناعة المصرية

وأضاف المسؤول عن المشروع، أن الأعمال الإنشائية لم تقتصر على كرة القدم فقط، بل شملت أيضاً تجهيز مضمار دولي مخصص لألعاب القوى، لافتاً إلى أن الخطة الزمنية للمشروع تقضي بإجراء الافتتاح التجريبي في شهر أغسطس المقبل، على أن يكون الافتتاح الرسمي والنهائي في شهر ديسمبر من نفس العام.

إشادة واعتزاز بالمهندس المصري

من جانبه، عبّر الإعلامي نشأت الديهي عن تقديره الكبير للجهود المبذولة، موجهاً التحية والثناء للمهندس إبراهيم مبروك ولكافة الكوادر الهندسية المصرية العاملة في المشروع.

وتابع الديهي قائلًا: "أتوجه بكل التحية والفخر لجميع المهندسين المصريين المتواجدين في شمال أوغندا. إن رؤيتهم وهم يؤدون عملهم بهذا الإخلاص والاعتزاز الوطني، وبما يعكس قوة السواعد المصرية في القارة السمراء، هو أمر يدعو للفخر الحقيقي وسعادة لا توصف".