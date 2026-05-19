رفضت أسرة الطفلة "جنى"، المعروفة إعلاميًا بـ "طفلة كرداسة"، التصالح مع "طالب الحقوق" وشريكه المتهمين بقتلها والتخلص من جثمانها في بالوعة "صرف صحي"، كما رفضت التنازل عن الحق المدني قبل جلسة الحسم المرتقبة أمام محكمة النقض.

وقالت والدة الطفلة، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إنها تلقت عرضًا من أسرة المتهم "مصطفى" بدفع (دية) بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه مقابل الإقرار بالتنازل عن الحق المدني أمام محكمة النقض، إلا أنها رفضت العرض تمامًا، مؤكدة أنها لن تتهاون في دماء نجلتها الطفلة، ومطالبة بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق جارها حتى ينال جزاء ما اقترفه من جرم مشهود.

تقرير مستشفى العباسية يحسم الجدل

وفي سياق متصل، فجّر تقرير الطب النفسي الصادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية مفاجأة صادمة بشأن ادعاء "طالب كلية الحقوق" معاناته من اضطراب نفسي وقت قتله الطفلة جنى.

وأكد التقرير، الذي أعدته لجنة خماسية من كبار الأطباء النفسيين، أن المتهم "مصطفى" لا يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكاب الجريمة، وأنه كان مدركًا وواعيًا ومسؤولًا مسؤولية كاملة عن تصرفاته الجنائية.

وكانت محكمة النقض قد أمرت، في الجلسة الماضية، بإيداع المتهم بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لإعداد تقرير وافٍ عن حالته النفسية والعصبية، وبيان مدى مسؤوليته وقت ارتكاب الواقعة.

وفي المقابل، أودع المحامي وليد عبد الوهاب مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض على حكم أول درجة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المقررة (60 يومًا) للطعن على الحكم الجنائي الصادر بإدانة موكله "مصطفى فايز" بالإعدام شنقًا، عما أُسند إليه من اتهامات بقتل الطفلة جنى في القضية المقيدة برقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة.

كواليس أحكام الإدانة الصادرة من الجنايات

وكانت الدائرة 12 بجنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، قد أدانت المتهم الأول "مصطفى" (الطالب الجامعي) وقضت بإعدامه شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، والمتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية المقيدة برقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من: مصطفى فايز (20 سنة – طالب جامعي)، وم.ع (16 سنة)، وم.ع (28 سنة – عامل)، وع.ف (23 سنة – عامل)، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة جنى وإخفاء جثمانها.

تفاصيل الخطف والقتل طمعًا في الفدية

وأسندت النيابة العامة، وفقًا لأوراق الدعوى، إلى المتهمين الأول والثاني تهمة قتل الطفلة "جنى. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ حيث أعدّا لذلك رباطًا وحدّدا مسكنًا في العقار الذي يقطن به المتهم الأول لارتكاب الجريمة، وما إن شاهدا الطفلة أثناء عودتها إلى منزلها حتى استدرجاها إلى الداخل، ثم لفّ المتهم الأول الرباط حول عنقها واعتصره بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بهدف طلب فدية مالية.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة، وساعدا المتهمين الأول والثاني على الهرب من وجه العدالة بعد ارتكاب الواقعة، ولم يبلغا الجهات الأمنية، كما لم يقدما المعلومات المتعلقة بالواقعة للتحقيق.

