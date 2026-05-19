قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن رقم 12006 لسنة 93 قضائية، المقدم من مصطفى فايز، طالب كلية الحقوق، على حكم الإعدام الصادر بحقه في واقعة اتهامه بقتل الطفلة "جنى" في كرداسة، إلى جلسة 20 أكتوبر 2026، لمناقشة الطبيب الشرعي.

تفاصيل القضية

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم باستدراج الطفلة، ابنة جيرانه، إلى منزله بغرض طلب فدية من والدها، قبل أن يُقدم على قتلها والتخلص من جثمانها.

رفض التصالح

وفي السياق ذاته، رفضت أسرة الطفلة "جنى"، المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة كرداسة"، التصالح مع المتهم وشريكه، والتنازل عن الحق المدني قبل جلسة الحسم أمام محكمة النقض.

وقالت والدة الطفلة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تلقت عرضًا من أسرة المتهم بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل التنازل عن الحق المدني، إلا أنها رفضت العرض، مؤكدة تمسكها بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم.

تقرير الطب النفسي

وكشف تقرير الطب النفسي الصادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، أن المتهم لا يعاني من أي أمراض أو اضطرابات نفسية أو عقلية وقت ارتكاب الجريمة، وأنه كان مدركًا وواعيًا لتصرفاته ومسؤولًا عنها جنائيًا.

وكانت محكمة النقض قد أمرت، خلال جلسة سابقة، بإيداع المتهم بمستشفى العباسية لمدة 45 يومًا لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعصبية.

الطعن على حكم الإعدام

وأودع دفاع المتهم مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض، طعنًا على الحكم الصادر بإعدامه شنقًا في القضية رقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة.

أحكام المتهمين

وكانت الدائرة 12 جنايات الجيزة قد قضت بإعدام المتهم الأول شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالث بالسجن المشدد 6 سنوات، والرابع بالحبس لمدة سنة واحدة.

تفاصيل الجريمة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استدرجا الطفلة إلى داخل عقار سكني، ثم قاما بخنقها باستخدام رباط بعد تخطيط مسبق للجريمة.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة، وساعدا المتهمين على الهرب من وجه العدالة، دون إبلاغ الجهات الأمنية.

