تأجيل الطعن على انتخابات النواب بدائرة نجع حمادي إلى 10 يونيو

كتب : رمضان يونس

06:01 م 13/05/2026

محكمة النقض

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل طعن جديد على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، لجلسة 10 يونيو المقبل.

رفض 4 طعون على نتائج انتخابات المنتزه

كما قررت الدائرة الأولى "عمال" بمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، رفض 4 طعون مقدمة من مرشحين بدائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة.

مطالب بإبطال الانتخابات

وكان مقدمو الطعون، وهم ماري فايز فهيم فرج، وعبد السلام محمد محمد رمضان، وعبد الله داود سليمان، وأحمد فتحي أحمد، ورفعت سعد عبد الجليل، قد طالبوا بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، أبرزها إبطال العملية الانتخابية بالدائرة وإعادتها.

واستند الطاعنون في دفوعهم إلى مقاطع فيديو مصورة، قالوا إنها تتضمن وقائع تزوير ورشاوى انتخابية، فضلًا عن وجود تناقضات في كشوف فرز الأصوات داخل بعض اللجان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز كل من أشرف سردينة، ورمضان بطيئة، ومحمد حسين الحمامي، وهشام الرحماني، بمقاعد دائرة المنتزه أول في مجلس النواب.

