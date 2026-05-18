تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في واقعة سقوط خادمة أجنبية من شرفة شقة بالطابق الخامس بمنطقة الهرم، أثناء محاولتها الهرب بعد احتجاز مخدومتها لها داخل الشقة.

اتهام باحتجاز الخادمة

وتستجوب النيابة مالكة الشقة، بعد اتهامها باحتجاز الخادمة الأجنبية ومنعها من مغادرة الشقة، ما دفع الأخيرة لمحاولة الهرب عبر النافذة، قبل أن تسقط من الطابق الخامس وتتعرض لإصابات بالغة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الواقعة بدأت عقب اتهام مالكة الشقة للخادمة بسرقة مبلغ مالي، وعلى إثر ذلك قامت باحتجازها داخل الشقة.

وأضافت التحريات أن الخادمة شعرت بالخوف، وحاولت الفرار عبر نافذة الشقة، إلا أنها اختل توازنها أثناء محاولتها التسلل، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بكسور وجروح قطعية متفرقة بالجسد.

تفريغ كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لسماع أقوالها.

نقل المصابة وضبط المتهمة

وجرى نقل الخادمة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكة الشقة؛ للتحقيق معها بشأن ملابسات الواقعة وتهمة الاحتجاز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

