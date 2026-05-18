تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة قيام بلوجر بإشعال النيران في نفسها أثناء بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، عقب التحفظ عليها داخل المستشفى، كما تم القبض على تيك توكر أخرى نشرت الفيديو بغرض تحقيق المشاهدات والتربح.

كشفت تحريات مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهمة تمر بأزمة نفسية حادة بسبب ديون بلغت 60 ألف جنيه وعدم قدرتها على السداد، ما دفعها للتفكير في تنفيذ الواقعة لجذب تعاطف المتابعين وتصدر التريند.

تفاصيل إشعال بلوجر النيران في نفسها

وأضافت التحريات أن البلوجر سكبت مادة سريعة الاشتعال “بنزين” على ملابسها، ثم أشعلت النار في نفسها خلال البث المباشر، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة تجاوزت 70% من جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى تحت التحفظ.

كما تبين أن تيك توكر تُعرف باسم “ياسمين الشقيانة” قامت بإعادة نشر الفيديو واستغلال الواقعة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وتم ضبطها بمنطقة 15 مايو بالقاهرة بعد تنسيق بين أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وبالفحص، أكدت وزارة الداخلية تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، فيما اعترفت خلال التحقيقات بأنها أقدمت على الواقعة بسبب حالتها النفسية السيئة ورغبتها في جذب تعاطف المتابعين.

كما اعترفت المتهمة الثانية بنشر الفيديو لتحقيق التفاعل والأرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

