إعلان

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60 ألف جنيه

كتب : صابر المحلاوي

12:22 ص 18/05/2026

حبس متهمة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة قيام بلوجر بإشعال النيران في نفسها أثناء بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، عقب التحفظ عليها داخل المستشفى، كما تم القبض على تيك توكر أخرى نشرت الفيديو بغرض تحقيق المشاهدات والتربح.

كشفت تحريات مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهمة تمر بأزمة نفسية حادة بسبب ديون بلغت 60 ألف جنيه وعدم قدرتها على السداد، ما دفعها للتفكير في تنفيذ الواقعة لجذب تعاطف المتابعين وتصدر التريند.

تفاصيل إشعال بلوجر النيران في نفسها

وأضافت التحريات أن البلوجر سكبت مادة سريعة الاشتعال “بنزين” على ملابسها، ثم أشعلت النار في نفسها خلال البث المباشر، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة تجاوزت 70% من جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى تحت التحفظ.

كما تبين أن تيك توكر تُعرف باسم “ياسمين الشقيانة” قامت بإعادة نشر الفيديو واستغلال الواقعة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وتم ضبطها بمنطقة 15 مايو بالقاهرة بعد تنسيق بين أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وبالفحص، أكدت وزارة الداخلية تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، فيما اعترفت خلال التحقيقات بأنها أقدمت على الواقعة بسبب حالتها النفسية السيئة ورغبتها في جذب تعاطف المتابعين.

كما اعترفت المتهمة الثانية بنشر الفيديو لتحقيق التفاعل والأرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلوجر النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
محمد رمضان: أعلى أجر لي كان 45 مليونًا.. الممثل غلبان مقارنة بالمغني
زووم

محمد رمضان: أعلى أجر لي كان 45 مليونًا.. الممثل غلبان مقارنة بالمغني
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان