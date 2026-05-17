قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، إن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير الطماطم الطازجة والثانية في الطماطم المجففة.

وأوضح زكي خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن ارتفاع أسعار الطماطم محلياً يعود إلى تعاقدات تصدير سابقة لدول الخليج والسعودية مع موسم الحج.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في فاقد كبير من المحصول، مما قلص المعروض وزاد الطلب عن العرض ورفع الأسعار.

ولفت إلى أن "الطماطم طول عمرها مجنونة يا قوطة والدنيا معاها تذبذب طول حياتنا، لكن متوقع بعد العيد الأسعار تنزل والكميات تزيد".

وأكد أن إجمالي صادرات مصر الزراعية يصل إلى 13 مليار دولار سنوياً، منها 50 مليوناً للطماطم الطازجة و100 مليون للمصنعة.

وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين على أن الصادرات تسهم في دعم العملة الصعبة، لكن يجب مراعاة الاحتياج المحلي خاصة في فترات الذروة.