بعد حبسهما 3 سنوات.. أول إجراء قضائي من هدير عبد الرازق وطليقها "أوتاكا"

كتب : أحمد عادل

03:00 م 27/01/2026

هدير عبد الرازق وأوتاكا

كتب- أحمد عادل:
تقدم دفاع البلوجرز هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا باستئناف على الحكم الصادر بحبس موكليهما 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما ببث فيديوهات خادشة للحياء.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف بأوتاكا، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بعد ثبوت نشرهما مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مخلًا متاحًا للجمهور، يتضمن إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة العامة لتوجيه الاتهام إليهما وإحالتهما للمحاكمة.
يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية سبق أن أيدت حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

هدير عبد الرازق محمد أوتاكا المحكمة الاقتصادية أوتاكا

