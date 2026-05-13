أعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرار انطلاق رحلات الحج السياحي البري لهذا العام من ميناء نويبع البحري إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ/2026م، مؤكدة وصول 32 حافلة سياحية تقل 1424 حاجًا حتى الآن إلى الأراضي المقدسة.

وزارة السياحة: "توجيهات بتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج"

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خطة تسيير أفواج الحج السياحي البري لهذا العام، وتنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج المصريين، وتوفير أقصى درجات الرعاية والراحة لهم طوال الرحلة.

سامية سامي: "تواجد لجان الوزارة بكافة نقاط المسار"

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة حرصت على تواجد لجانها من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بكافة نقاط مسار رحلة الحج السياحي البري عبر الموانئ البحرية والبرية، على أن يبدأ تواجد تلك اللجان قبل وصول أول فوج من الحجاج.

سامية سامي: "لجان متابعة في مصر والأردن والسعودية"

وأشارت إلى وجود لجان للوزارة بميناء نويبع البحري، وميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومنفذ حالة عمار على الحدود الأردنية السعودية، إلى جانب منطقة النوارية بمكة المكرمة، والتي تُعد نقطة الاستقبال النهائية للحافلات الناقلة للحجاج قبل انتقالهم إلى مقار إقامتهم.

وزارة السياحة: "متابعة مستمرة وتدخل فوري لحل أي مشكلات"

وتتابع لجان الوزارة رحلات الحج السياحي بشكل مستمر، مع استقبال الحجاج فور وصولهم وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، بجانب التدخل الفوري لحل أي عقبات قد تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

سامية سامي: "حافلات حديثة موديلات 2025 و2026"

وأضافت سامية سامي أنه تم توفير حافلات سياحية حديثة لنقل الحجاج إلى الأراضي السعودية، أغلبها موديلات 2025 و2026، بعد خضوعها لفحص سياحي وفني دقيق من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة للتأكد من سلامتها الفنية وتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان.

وزارة السياحة: "تطبيق منظومة إلكترونية لتتبع الحافلات"

وأوضحت الوزارة أنها طبقت هذا العام منظومة متكاملة لتتبع الحافلات الناقلة لحجاج السياحة البري داخل وخارج الحدود المصرية، عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بما يسمح بمتابعة الحافلات لحظيًا والتدخل السريع عند الحاجة، دعمًا لمنظومة الأمن والسلامة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وزارة السياحة: "استمرار الرحلات حتى 18 مايو الجاري"

ومن المقرر أن تتواصل رحلات الحج السياحي البري حتى يوم 18 مايو الجاري، لحين وصول جميع الحجاج البالغ عددهم نحو 6000 حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.