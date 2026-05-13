سقوط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:14 م 13/05/2026

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص، بينهم 6 رجال و4 سيدات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

استغلال أطفال في التسول

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا 13 طفلًا من المعرضين للخطر في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بالشوارع، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ضبط المتهمين والأطفال

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأطفال أثناء ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع.

تسليم الأطفال لأسرهم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم.

كما نسقت الجهات الأمنية مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور رعاية مناسبة.

