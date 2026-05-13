قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية آن جيو باك إن بلاده تدرس المساهمة تدريجياً في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع التأكيد على عدم الوصول إلى مستوى المشاركة العسكرية المباشرة.

تصريحات خلال زيارة إلى واشنطن

وأوضح الوزير الكوري الجنوبي، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع صحافيين كوريين جنوبيين، أنه نقل موقف بلاده خلال اجتماع جمعه بوزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث يوم الاثنين.

مشاركة "كعضو مسؤول"

وأشار آن جيو باك إلى أن سول أبلغت الجانب الأمريكي بأنها ستتعامل مع الملف كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، موضحاً أن الحكومة الكورية الجنوبية تراجع حالياً سبل المساهمة بشكل تدريجي في دعم أمن الملاحة البحرية.

وأضاف الوزير أن الخيارات المطروحة قد تشمل تقديم دعم سياسي، وإرسال أفراد، وتبادل المعلومات، إضافة إلى توفير بعض الموارد العسكرية، دون الكشف عن طبيعة هذه الموارد أو حجمها المحتمل.

لا مناقشات لتوسيع الانتشار العسكري

وفي الوقت نفسه، شدد المسؤول الكوري الجنوبي على أنه لم تُجر حتى الآن أي مناقشات تفصيلية تتعلق بتوسيع مشاركة القوات الكورية الجنوبية أو الانخراط العسكري المباشر في المنطقة.

تحركات دولية متواصلة

وتأتي التصريحات الكورية الجنوبية في ظل تحركات دولية متزايدة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الأمنية والمخاوف المتعلقة بسلامة السفن التجارية وطرق إمدادات الطاقة العالمية.