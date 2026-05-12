بعد نجاح إطلاقه.. بوتين: "سارمات" أقوى نظام صواريخ في العالم

كتب : وكالات

06:45 م 12/05/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نجاح إطلاق صاروخ سارمات العابر للقارات، مؤكدًا أن مداه يصل إلى أكثر من 35 ألف كيلومتر.

وقال بوتين في كلمة مصورة له اليوم الثلاثاء:"لا يمكن للصاروخ أن يسير على طول مسار باليستي فحسب، بل يمكنه أيضا أن يسير على طول مسار شبه مداري".

وأكد الرئيس الروسي أن سارمات أقوى نظام صواريخ في العالم، ويضاهي في قوته نظام صواريخ "فويِفودا" السوفيتي الموجود في ترسانتنا".

وأضاف بوتين: "أن القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي".

وأشار بوتين إلى أن روسيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002، اضطرت إلى "التفكير في ضمان أمنها الاستراتيجي في سياق الواقع الجديد والحاجة إلى الحفاظ على توازن استراتيجي للقوى والتكافؤ".


وتابع الرئيس الروسي: "لهذا السبب تحديدا، أؤكد مرة أخرى، بدء العمل في روسيا على إنشاء أنظمة متقدمة ليس لها مثيل عالمي وتضمن اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية".

