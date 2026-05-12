تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

كتب : رمضان يونس

04:27 م 12/05/2026 تعديل في 05:02 م

محكمة جنايات الجيزة

قررت الدائرة "8" مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف عامل وزوجته على حكم إدانتهما بالإعدام، في واقعة اتهامهما بمواقعة طفلة قاصر (ابنة المتهمة الثانية) برضا الأم، داخل منطقة بولاق الدكرور، إلى جلسة 8 يونيو المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف، وحازم رسمي عبد المنعم، ومصطفى عبد المنعم زين، وسكرتارية أحمد فتحي ومحمد السيد.

إعدام زوجين.. السر قاصر

وكانت الدائرة "5" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب، قد قضت بإجماع الآراء بمعاقبة العامل وزوجته بالإعدام شنقاً، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لإدانتهما بمواقعة طفلة قاصر بتسهيل من والدتها.

وكشفت أوراق القضية رقم 14311 لسنة 2024 بولاق الدكرور، المقيدة برقم 6017 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم الأول "عصام. ع"، واقع الطفلة "ب" التي لم تجاوز الثامنة عشرة من عمرها بغير رضاها، مستغلاً حداثة سنها وقلة حيلتها كونه من المتولين رعايتها، وذلك في الفترة من يناير حتى مايو 2024.

الأم أجبرت ابنتها على مواقعة زوجها

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الثانية "سماح" (الأم)، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع زوجها الثاني، بأن مكنته من مواقعة ابنتها الطالبة عدة مرات. وأكدت الطفلة المجني عليها في أقوالها أن والدتها أقنعتها بضرورة الاستجابة لرغبة زوجها في معاشرتها معاشرة الأزواج، مشيرة إلى أنها انصاعت لطلبها عدة مرات، وفي حالات رفضها كان زوج الأم يتعدى عليها بالضرب ويواقعها رغماً عنها.

حكاية سماح: باعت ابنتها بـ"تذكرة آيس"

واستجوبت النيابة العامة المتهمة الثانية، التي اعترفت بتعاطي مخدر "الآيس" مع زوجها المتهم بعد زواجهما، مشيرة إلى أن المتهم الأول حاول إقناع ابنتها (المجني عليها) بالتعاطي إلا أنها رفضت. وتابعت الأم أن الزوج سجل لها مقطع فيديو خادشاً للحياء وهي تحت تأثير المخدر، واستخدمه كأداة ضغط لابتزازها وابتزاز ابنتها للانصياع لرغباته، مما دفع الأم للهرب بطفلتيها إلى الصعيد بعد انفصالها عنه.

ابتزاز بفيديو "شرف" انتهى بالجريمة

وذكرت الأم في التحقيقات أن المتهم "عصام" هددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترضخ لطلبه بالعودة لعصمته، مؤكدة أنها تحت وطأة التهديد أقنعت نجلتها بمواقعة المتهم، بل وجمعها المتهم مع ابنتها على فراش واحد.

تقرير الطب الشرعي

ثبت بتقرير الطب الشرعي، عقب توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وجود تمزقات قديمة في غشاء البكارة واصلة إلى جدار المهبل، مما يؤكد حدوث اعتداءات جنسية متكررة تعاصر تاريخ أول واقعة وردت في رواية المجني عليها وبتحقيقات النيابة العامة.

بولاق الدكرور النيابة العامة جنايات الجيزة

