كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على رجل مُسن بمحافظة الدقهلية.

بلاغ رسمي يكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من سيدة ووالدها، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من زوج الأولى، ويعمل سائقًا، لقيامه بالتعدي عليهما بالسب والضرب بسبب خلافات زوجية.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات القائمة بينه وبين زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.