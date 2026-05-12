واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمخالفات التموينية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا عملة أجنبية بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه، إلى جانب التحفظ على 6 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

وتمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار مواجهة جرائم المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

حملات تموينية مكبرة

وفي السياق نفسه، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية ومخالفات المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

ضبط 6 أطنان دقيق مدعم

وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، قبل التصرف فيها بطرق غير مشروعة، وذلك ضمن جهود إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة الجرائم التموينية والاقتصادية.

