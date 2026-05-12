بسبب العمولة.. الجنح تنظر أولى جلسات محاكمة "سمسار فيصل" بتهمة تهديد طبيبة

كتب : صابر المحلاوي

09:53 ص 12/05/2026

محاكمة - سمسار فيصل

تنظر محكمة جنح الهرم، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سمسار فيصل"، على خلفية اتهامه بتهديد طبيبة بسبب خلاف على عمولة مالية.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بارتكاب الواقعة على خلفية نزاع مالي تُقدر قيمته بنحو 75 ألف جنيه.

اتهامات باستعراض القوة وترويع المجني عليها

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، استعرض القوة ولوّح باستخدام العنف، مهددًا المجني عليها، في واقعة من شأنها بث الرعب والخوف في نفسها.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاول التأثير على إرادة المجني عليها وفرض السيطرة عليها، لإجبارها على القيام بأمر أو الامتناع عنه، وذلك خارج الأطر القانونية المنظمة لأعمال الوساطة التجارية.

