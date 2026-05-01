بعد واقعة كيس المياه.. الأمن يكشف كواليس فيديو السخرية من مسن بالغربية

كتب : علاء عمران

03:50 م 01/05/2026

ضبط شابين سخرا من مسن وألقيا عليه كيس مياه في الغر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يلقي كيس مياه على مسن أثناء سيره بأحد شوارع محافظة الغربية، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين المتابعين.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة. وباستدعائه، حضر أحد جيرانه، وهو تاجر ملابس، وأوضح أنه يتولى رعايته نظرًا لإقامته بمفرده داخل شقته، إلى جانب تقدمه في السن ومعاناته من مرض نفسي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان يقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، لأحدهما معلومات جنائية.
وبمواجهتهما، اعترف أحدهما بإلقاء كيس المياه على المجني عليه، فيما أقر الآخر بتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن ما حدث كان على سبيل المزاح ورغبة في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

