في حادث يحبس الأنفاس شهدته منطقة شارع قصر النيل وسط القاهرة، الجمعة، انهار جزء من أحد المباني بشكل مفاجئ مما أسفر عن سقوط 3 مصابين وسط حالة من الذعر بين الأهالي والمارة مما أس

بلاغ انهيار مبنى في القاهرة

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من العقار رقم 18 جواد حسني بمحافظة القاهرة ليدفع مدير الإدارة بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارات الإطفاء.

معاينة الشرطة

تبين بالفحص والمعاينة انهيار "بلكونة" في الطابق السابع، ما أدى لسقوط أجزاء من المبنى بشكل متتابع على الشارع أسفل العقار. ورغم عدم تسجيل إصابات مباشرة داخل العقار في البداية، إلا أن سقوط أجزاء من المبنى تسبب في إصابات لعدد من المارة، وتم نقل حالتين إلى مستشفى أحمد ماهر، بالإضافة إلى حالة هبوط نُقلت إلى مستشفى صيدناوي.

تحرك عاجل من الحماية المدنية



رجال الدفاع المدني انتشروا بموقع الحادث للتعامل مع الموقف، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا لحماية المارة، مع استمرار عمليات الفحص والتأمين في انتظار استكمال أعمال التأمين ورفع آثار الانهيار وسط متابعة رسمية لموقف المبنى.

