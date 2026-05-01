مشاجرة بين محجوزين وراء ادعاء التعدي على متهم داخل قسم بدمياط

كتب : علاء عمران

03:19 م 01/05/2026

حقيقة إصابة محجوز داخل قسم شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعرض أحد أقاربها، المحجوز داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة دمياط، للتعدي بالضرب وإصابته بكدمات.


وبالفحص، تبين أن خال القائمة على النشر محجوز بمركز شرطة كفر البطيخ على ذمة إحدى القضايا، وأنه دخل في مشاجرة مع أحد المتهمين المحتجزين، تبادلا خلالها التعدي على بعضهما بالضرب.

مشاجرة بين محجوزين داخل مركز شرطة

وأسفرت المشاجرة عن إصابة المذكور بكدمة أسفل العين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات.


وباستدعاء القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بمحافظة دمياط، أقرت بأنها أثناء زيارتها لخالها داخل محبسه لاحظت وجود كدمات أسفل عينيه، فأخبرها بتفاصيل المشاجرة، ما دفعها إلى نشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم علمها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.


مشاجرة بين محجوزين وزارة الداخلية النيابة العامة

