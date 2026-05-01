فيديو كاميرات أسيوط يكشف معركة الحجارة والرصاص بين 8 أشخاص

كتب : علاء عمران

12:28 م 01/05/2026

ألقت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، القبض على 8 أشخاص شاركوا في مشاجرة مسلحة استخدمت فيها الحجارة والأسلحة النارية بمنطقة منفلوط في أسيوط اليوم الجمعة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تضمن ادعاء مواطن بمنعه من تركيب كاميرات أمام منزله، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرفين يضمان 8 أشخاص بسبب الجيرة، وأسفرت الواقعة عن وقوع إصابات متفرقة بين الجانبين نتيجة التعدي بالأيدي.

كواليس ضبط المتهمين واعترافات بإطلاق أعيرة نارية

أقدم أحد أفراد الطرف الأول على إطلاق أعيرة نارية لترهيب الخصوم، ونجحت القوات في القبض على المشاركين وبحوزتهم طبنجة بدون ترخيص، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات وأقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة زوارة الداخلية أسيوط

