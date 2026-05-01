نفى مصدر أمني صحة ما تداولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان بالخارج بشأن سوء الحالة الصحية لنزيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم الجمعة.

رعاية طبية متكاملة لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح

أكد المصدر أن الادعاءات عارية تماما من الصحة، مشددا على حصول كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على رعاية صحية ومعيشية كاملة وفق المعايير المعتمدة، وأن تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة يأتي في إطار محاولات مستمرة لنشر الشائعات.

ملاحقة مروجي الأكاذيب والادعاءات المضللة قانونا

أوضح المصدر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الأكاذيب، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكبار السن والحالات المرضية بين النزلاء بصفة دورية ومنتظمة.

