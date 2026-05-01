إعلان

مصدر أمني ينفي شائعات تدهور صحة نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل

كتب : علاء عمران

12:24 م 01/05/2026

مركز إصلاح وتأهيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان بالخارج بشأن سوء الحالة الصحية لنزيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم الجمعة.

رعاية طبية متكاملة لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح

أكد المصدر أن الادعاءات عارية تماما من الصحة، مشددا على حصول كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على رعاية صحية ومعيشية كاملة وفق المعايير المعتمدة، وأن تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة يأتي في إطار محاولات مستمرة لنشر الشائعات.

ملاحقة مروجي الأكاذيب والادعاءات المضللة قانونا

أوضح المصدر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الأكاذيب، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكبار السن والحالات المرضية بين النزلاء بصفة دورية ومنتظمة.
الكلمات المفتاحية:

اقرأ أيضًا:

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإخوان مراكز الإصلاح وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
حوادث وقضايا

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة
علاقات

بسبب تريزيجيه.. حيرة لمعتمد جمال بشأن بديل عمر جابر في القمة
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة