مصر وباكستان تدعوان لاستمرار التفاوض بين واشنطن وطهران

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد الاتصال، الذي جرى يوم الاثنين الأول من يونيو، تبادلاً لوجهات النظر والتقديرات بين الجانبين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، باعتباره خطوة من شأنها المساهمة في الوصول إلى تفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد الجانبان على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمة القائمة، بما يمنع اتساع نطاق الصراع ويحد من تداعياته على دول المنطقة وشعوبها.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، دعماً للجهود الرامية إلى التوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار شواغل مختلف الأطراف، ويسهم في إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.