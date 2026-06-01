بدأت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اليوم الإثنين، بث ختمة مرتلة جديدة تعود إلى ستينيات القرن الماضي لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، وذلك للمرة الأولى منذ تسجيلها، في خطوة تهدف إلى إثراء المحتوى القرآني وإحياء الكنوز الإذاعية النادرة.

وأشاد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالجهود التي تبذلها إذاعة القرآن الكريم للحفاظ على التراث القرآني، موجهاً الشكر لأسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي على دعمها المستمر للإذاعة وإتاحة هذه التسجيلات النادرة للجمهور.

من جانبه، قال إسماعيل دويدار، رئيس شبكة القرآن الكريم، إن إذاعة الختمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الإذاعة لإثراء الهواء بـ"الجواهر الخالدة" والكشف عن جوانب مهنية وإنسانية فريدة في مسيرة كبار القراء، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم تهديان المستمعين مصحفاً مرتلاً جديداً بصوت أحد أعلام جيل القراء الذهبي، الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأوضح دويدار أن الشيخ المنشاوي سجل المصحف كاملاً برواية حفص عن عاصم عام 1965، بعد إجازته من لجنة متخصصة ضمت نخبة من كبار علماء القراءات والتجويد، إلى جانب المهندس فاروق عامر.

وتابع: قام فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي بتسجيل المصحف كاملاً برواية حفص عن عاصم عام 1965 بإجازة لجنة مكونة من:

- الدكتور محمد عبد الله ماضي رئيساً

- الشيخ زانوسى احمد يوسف، عضواً

- الشيخ إبراهيم على شحاتة، عضواً.

- الشيخ عامر السيد عثمان، عضواً.

- الشيخ محمود برانق عضواً.

- الشيخ محمد سليمان صالح عضواً.

- المهندس فاروق عامر.

وأكد رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن الشيخ الجليل كان دائم السعي لإنجاز عمله على أكمل وجه، فبعد أن استمع إلى الختمة المسجلة على اثنين وثمانين شريطاً قرر إعادة اثنين وثلاثين شريطاً منها، من أجل المزيد من الاتقان والتجويد، فتقدم بطلب للإذاعة وقام بالتسجيل من جديد لبعض التلاوات، وقد استمعت اللجنة له وأجازته وأشادت به. وكان ذلك في عام 1967.

وأضاف رئيس إذاعة القرآن الكريم : منذ ذلك التاريخ لم تذع هذه التسجيلات، إلي أن بدأت إذاعة القرآن الكريم إذاعتها اعتباراً من اليوم.