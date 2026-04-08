قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام السجن الصادرة بحقهما في قضية النصب والاحتيال على المواطنين، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

تأجيل استئناف هدير عاطف وطليقها على أحكام حبسهما

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها على هدير عاطف بالسجن 5 سنوات، بينما حكمت على طليقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين في قضية توظيف الأموال.

