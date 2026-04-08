تأجيل استئناف هدير عاطف وطليقها على أحكام حبسهما  

إعلان

قرار عاجل بشأن استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام السجن

كتب : أحمد عادل

01:25 م 08/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام السجن الصادرة بحقهما في قضية النصب والاحتيال على المواطنين، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها على هدير عاطف بالسجن 5 سنوات، بينما حكمت على طليقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين في قضية توظيف الأموال.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

