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قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ90 مليون دولار لمشروع سكة حديد العاشر

كتب : محمد نصار

05:36 م 04/06/2026

الرئيس السيسي

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 90 مليون دولار أمريكي (يُسدد باليوان الصيني)، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

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سكك حديد العاشر من رمضان الرئيس السيسي الجريدة الرسمية

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