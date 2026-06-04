تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي ولد في 4 يونيو 1946، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة ترك خلالها إرثا كبيرا.

وصية الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

وخلال استضافته في برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، كشف محمد محمود عبد العزيز أن والده أوصاه قبل وفاته بأن يدفن في مسقط رأسه بمنطقة الورديان في محافظة الإسكندرية، وأن ترش مياه البحر على قبره.

تكريمات بعد رحيله

وحظى اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز بعد وفاته بعدد من التكريمات، كان من أبرزها تكريمه في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الرموز الفنية البارزة من أبناء المدينة، كما تم تكريم اسمه في إحدى دورات مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة.

أبرز أعمال محمود عبدالعزيز

قدم محمود عبدالعزيز خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها أفلام: "العار"، "تزوير في أوراق رسمية"، "إعدام ميت"، "الكيف"، "جري الوحوش"، "الدنيا على جناح يمامة"، "الكيت كات"، "الساحر"، و"إبراهيم الأبيض".

وحقق النجم الراحل نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية، وكان من أبرز أدواره شخصية "رأفت الهجان" في المسلسل الشهير الذي يحمل نفس الاسم ويعد أحد أهم الأعمال الدرامية.

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