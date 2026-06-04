حذر الدكتور محمد الحديدي، أستاذ العلوم الطبية الحيوية ومدير مركز الجينوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية - مضادات الميكروبات- (AMR)، مؤكدا أنها تمثل "جائحة خفية" تتسبب حاليًا في وفاة نحو 5 ملايين شخص سنويًا.

وأوضح الحديدي أن هذا الرقم يتجاوز إجمالي الوفيات الناتجة عن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومرض السل معًا، مما يجعله أحد أخطر التهديدات الصحية الصامتة في العالم.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، بعنوان "تكامل علوم الجينوم والتعلم الآلي في نطاق الصحة الواحدة: التنبؤ بمقاومة المضادات الحيوية عبر النظم البيئية والسيطرة عليها".

وأقيمت الفعالية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP)، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم (TWAS-AREP)، وبحضور الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

سيناريوهات 2050 والعبء الاقتصادي العالمي

أشار الحديدي إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى احتمالية وصول عدد الوفيات من مقاومة مضادات الميكروبات إلى 10 ملايين حالة سنويًا بحلول عام 2050، ليتخطى بذلك العدد الحالي لوفيات مرض السرطان والمقدر بنحو 8 ملايين حالة سنويًا.

ولفت إلى أن هذا الخطر يمتد للجانب الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يضيف تريليون دولار أمريكي من التكاليف الإضافية على أنظمة الرعاية الصحية العالمية بحلول ذات العام.

أنظمة الإنذار المبكر والذكاء الاصطناعي

شدد الدكتور محمد الحديدي على أهمية التكامل بين البيانات الجزيئية والتقنيات الحاسوبية لبناء أنظمة إنذار مبكر قادرة على رصد أنماط تطور المسببات المرضية والتعامل معها بشكل استباقي.

وأكد أن الدمج بين التحليل الجينومي والتقنيات الذكية يساهم في تتبع مسارات العدوى وتحديد العوامل الوراثية المرتبطة بزيادة الخطورة، مما يدعم استراتيجيات الصحة العامة في الانتقال من الاستجابة التقليدية إلى النهج الوقائي.

دور مكتبة الإسكندرية في ربط الباحثين بالخبرات الدولية

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة الوكيل أن مكتبة الإسكندرية تلتزم بدورها كمؤسسة معرفية رائدة في دعم مجالات العلوم والتكنولوجيا عبر فتح آفاق أوسع أمام الباحثين الشباب.

وأوضحت أن المكتبة تحرص على تقديم نماذج علمية ملهمة لتمكين صغار الباحثين وتعزيز قدراتهم في القضايا المرتبطة بالعلوم التطبيقية، مشيرة إلى أن التعاون بين علوم الأحياء التجريبية والذكاء الاصطناعي يمثل مسارًا واعدًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية.

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مكتبة الإسكندرية، المضادات الحيوية، مدينة زويل، الذكاء الاصطناعي، الصحة