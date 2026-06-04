قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن قيادة إيران تعاني من التصدع بعد مقتل قادة من الصفين الأول والثاني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، مشيرًا إلى أن هناك تبادل للرسائل بين الجانبين.

وأشار المتحدث الخارجية الأمريكية، إلى أن العقوبات الأمريكية تحرم إيران من مئات الملايين من الدولارات يوميا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الخزانة الأمريكية تستهدف شبكات الإيرادات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل اتفاقا سيئا مع إيران، لأنه يملك أوراق قوة كبيرة.

اتفاق لبنان وإسرائيل

وعن اتفاق لبنان وإسرائيل، وأوضح المتحدث الأمريكي، أن أساس المفاوضات بين بيروت وتل أبيب الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لتوفير محادثات بحسن نية تقود إلى سلام.