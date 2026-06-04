إعلان

الخارجية الأمريكية: عقوباتنا تحرم إيران من مئات ملايين الدولارات يوميا

كتب : وكالات

05:22 م 04/06/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن قيادة إيران تعاني من التصدع بعد مقتل قادة من الصفين الأول والثاني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، مشيرًا إلى أن هناك تبادل للرسائل بين الجانبين.

وأشار المتحدث الخارجية الأمريكية، إلى أن العقوبات الأمريكية تحرم إيران من مئات الملايين من الدولارات يوميا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الخزانة الأمريكية تستهدف شبكات الإيرادات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل اتفاقا سيئا مع إيران، لأنه يملك أوراق قوة كبيرة.

اتفاق لبنان وإسرائيل

وعن اتفاق لبنان وإسرائيل، وأوضح المتحدث الأمريكي، أن أساس المفاوضات بين بيروت وتل أبيب الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لتوفير محادثات بحسن نية تقود إلى سلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات إيران حرب إيران إيران وأمريكا لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
حوادث وقضايا

غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
سر نقص وزن الذهب مع الاستخدام.. خبير يوضح السبب
مصراوى TV

سر نقص وزن الذهب مع الاستخدام.. خبير يوضح السبب
آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية
زووم

آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
أخبار مصر

مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد