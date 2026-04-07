فشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، في اعتماد إجراء يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو نسخة مخففة من القرار الذي طالبت به دول الخليج وكان من شأنه أن يجيز استخدام القوة.

اعتمدت الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة القرار قبل ساعات من مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح المضيق أو مواجهة ضربات على بنيتها التحتية المدنية. وفي صباح الثلاثاء، هدد ترامب بتدمير "حضارة بأكملها"في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

تم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الصين وروسيا ضد القرار، فيما صوت لصالحه 11 عضوًا، وامتنع كل من كولومبيا وباكستان عن التصويت.

إغلاق مضيق هرمز

وينص نص القرار على "تشجيع قوي" للدول الأعضاء على "تنسيق الجهود الدفاعية بما يتناسب مع الظروف" لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما يؤكد على حقوق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقد فرضت إيران فعليًا حصارًا على المضيق منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير، ما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية وارتفاع أسعار النفط. وتم منذ ذلك الحين السماح لعدد محدود من السفن المرتبطة بالصين وروسيا والهند وباكستان ودول صديقة أخرى بالعبور،

فيما يمر المضيق عادة بحوالي خمس النفط العالمي. وانتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة لعدم نشرهم سفن حربية لحماية المضيق الحيوي، بينما أكد أن المضيق سيفتح طبيعيًا عند انتهاء الحرب.

إعداد مشروع القرار

وجرى إعداد قرار الثلاثاء بواسطة البحرين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وقد تم تخفيف النص بشكل كبير بسبب معارضة بعض أعضاء المجلس، بما في ذلك الدول صاحبة حق الفيتو فرنسا والصين وروسيا، الذين كانوا قلقين بشأن نطاق القرار. وكانت النسخة الأصلية تدعو الدول الأعضاء إلى استخدام كافة الوسائل اللازمة لرفع الحصار عن المضيق، واستندت إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز للمجلس الموافقة على إجراءات تشمل العقوبات واستخدام القوة.

وفي تصويت آخر الشهر الماضي، اعتمد مجلس الأمن، بأغلبية 13 صوتًا مقابل صفر، قرارًا آخر تقدمت به البحرين يدين "الهجمات الفاضحة" حسب وصفها لإيران على جيرانها الخليجيين، فيما امتنعت موسكو وبكين عن التصويت.