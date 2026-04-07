ضبط سيدة لاستغلال ابنتها في التسول والاعتداء عليها بالضرب في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:11 م 07/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لسيدة تقوم بالتعدي على طفلة بالضرب واستغلالها في التسول أمام المارة بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة والطفلة الظاهرتين في الصورة، وتبين أنهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعند مواجهتها، أقرت السيدة بأن الطفلة هي ابنتها، وأنها كانت تستغلها في أعمال التسول واستجداء المارة، وأنها قامت بضربها بقصد تأديبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

