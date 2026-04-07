تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لسيدة تقوم بالتعدي على طفلة بالضرب واستغلالها في التسول أمام المارة بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

أم تضرب ابنتها وتستغلها في التسول

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة والطفلة الظاهرتين في الصورة، وتبين أنهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعند مواجهتها، أقرت السيدة بأن الطفلة هي ابنتها، وأنها كانت تستغلها في أعمال التسول واستجداء المارة، وأنها قامت بضربها بقصد تأديبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.