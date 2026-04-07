افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مصنع الثلج ومركز توزيع الأسماك بمدينة الطور، بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، والدكتور رمضان عبده، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والمهندس صفوان المراعي، مدير الثروة السمكية بالمحافظة، وعبد المقصود بدر، مدير شئون البيئة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مكونات مركز التوزيع والمصنع وأهميتهم لخدمة مواطني المدينة.

تفاصيل مركز تجميع الأسماك

وأقيم مركز تجميع الأسماك على مساحة 4000 متر مربع، ويتضمن صالة للمزاد وفرز السمك، وغرفة تبريد وتجميد للأسماك، ومحلات بيع أسماك، ومحلات متنوعة الأغراض "خضراوات وأدوات صيد"، ومصلي، وسوبر ماركت، وكافتريا، ومطعم أسماك، ومبنى إداري وأسوار وغرفة أمن.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة الطور، كونه يخدم الصيادين والمواطنين، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المدينة.

وأكد أن المركز يعد حلقة سمك يستطيع المواطنين الشراء منها بسعر الجملة.

ومن حانبه، أوضح صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، التكلفة الإنشائية لمصنع الثلج بلغت 9 مليون جنيه، شامة المباني والتجهيزات، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى إنتاجية 1023 بلاطة يوميًا، بواقع 341 بلاطة كل 18 ساعة وهي زمن الوردية الواحدة، مشيرا إلى أنه يجري بيع البلاط بأسعار مدعمة بواقع 26 جنيه للبلاطة، والمصنع تابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشار إلى أن مركز تجميع الأسماك بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليون جنيه، ويتضمن 31 محل، وصالة فرز، و بورصة لبيع الأسماك بالجملة.

وأكد أن بورصة الأسماك ستدار من قبل صندوق التنمية المستدامة بخليج السويس والبحر الأحمر، والتي تضم أعضاء من "محافظة جنوب سيناء، وزارة البيئة، السياحة، الزراعة".