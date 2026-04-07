قالت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، إن إيران توصلت إلى اتفاق مع باريس يقضي بإطلاق سراح الأسيرين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين كانا محتجزين لدى السلطات الإيرانية بموجب اتهامات تتعلق بالتجسس، تزامنا مع تصاعد الصراع بين إيران وأمريكا.

كواليس تبادل الأسرى بظل حرب إيران

وشملت التفاهمات الثنائية الإفراج عن المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري، التي كانت معتقلة على خلفية مواد نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرار الحكومة الفرنسية بالتنازل عن ملاحقاتها القانونية المرفوعة ضد طهران.

وكان سيسيل كولر وجاك باريس قد لجآ إلى المقر الدبلوماسي لبلادهما في العاصمة الإيرانية فور خروجهما من السجن، حيث تحصنا هناك بانتظار تسوية تسمح لهما بالمغادرة في ظل ظروف حرب إيران الراهنة.

ويعكس قرار منح الإذن للمواطنين الفرنسيين بمغادرة الأراضي الإيرانية، وهو المطلب الذي أصرت عليه باريس طويلا، طبيعة المناورات الدبلوماسية التي تنتهجها طهران، إذ تعمل الجمهورية الإسلامية على التمييز في علاقاتها الدولية، حيث تصنف بعض العواصم كجهات إيجابية والبعض الآخر كخصوم، وذلك ضمن الحسابات الاستراتيجية المرافقة لتداعيات صراع إيران وأمريكا.

دلالات موقف طهران وحرب إيران وأمريكا

يأتي هذا الانفراج الدبلوماسي الجزئي في وقت تتزايد فيه حدة المواجهة الميدانية، حيث يراقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الحرب بين إيران وأمريكا.

وتؤكد المعطيات أن استمرار حرب إيران وأمريكا يفرض واقعا سياسيا معقدا، تحاول فيه طهران تخفيف الضغوط الدولية عبر صفقات نوعية مع دول مثل فرنسا، مع الحفاظ على نبرة التصعيد ضد القوى المنخرطة عسكريا في النزاع، مما يضع استقرار المنطقة أمام اختبارات دبلوماسية وميدانية متلاحقة.

