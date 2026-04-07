إعلان

بعد حكم الدستورية.. دفاع سارة خليفة يطالب بتعديل القيد والوصف في قضية المخدرات الكبرى

كتب : أحمد عادل

04:34 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، لطلبات دفاع المتهمين في قضية المخدرات الكبرى، والتي تضم المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخر بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وطالب محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع" عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، وذلك بالاشتراك مع "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمتهمة سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم، انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم كامل بنشاط التشكيل الإجرامي وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

