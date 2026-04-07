فيديو على السوشيال يثير الجدل.. الأمن يوضح حقيقة خطف طفل بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:32 م 07/04/2026

الأمن يوضح حقيقة خطف طفل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بخطف آخر والتعدي عليه بالضرب داخل سيارة "ميكروباص" بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "منتهية التراخيص" والأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم السائق، وشاب عاطل، والمجني عليه وهو نجل أحدهما، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبمواجهتهم، أقر أحد الأشخاص بأن نجله من متعاطي المواد المخدرة، وقد ترك منزل أسرته منذ فترة، وعند مشاهدته له بميدان الجيزة قام بالتعدي عليه بالضرب وإيصاله داخل السيارة عنوة، للسيطرة عليه ومنعه من القفز من السيارة، تمهيدًا لإعادته للمنزل وإيداعه بإحدى مصحات علاج الإدمان. وبسؤال نجله (14 سنة) أيد ما سبق.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

