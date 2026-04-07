نفذت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة أسوان، تحت إشراف المهندس محمد أبو الحسن، حملة تفتيشية استهدفت محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز للتأكد من انتظام العمل ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.

إحباط محاولة تهريب سولار

أسفرت الحملة عن إحباط محاولة لتهريب السولار داخل إحدى السيارات الملاكي بمطلع المحمودية، حيث تبين قيام قائد السيارة بتحويل المقاعد الخلفية إلى خزانات لتجميع المواد البترولية، وتم ضبط كمية بلغت 516 لتر سولار قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

تحرّك فوري وتحفظ على المتورطين

جرى التحفظ على السيارة والسائق، بالإضافة إلى العامل بالمحطة، وتحرير محضر بالواقعة رقم (4537 لسنة 2026) جنح قسم أول أسوان، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت محافظة أسوان استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية أو الإتجار غير المشروع بها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.