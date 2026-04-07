تأجيل محاكمة نبيه الوحش في قضية سب وقذف خالد منتصر

أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر، لجلسة 21 أبريل الجاري.

وطالب دفاع خالد منتصر بتعويض مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله نتيجة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المحامي نبيه الوحش للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد بلاغ تقدم به دفاع خالد منتصر للنائب العام، اتهم فيه المحامي بتعمد إزعاج موكله وتوجيه عبارات سب وقذف وتشويه سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

