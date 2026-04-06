فيديو متداول يكشف الواقعة.. ضبط المتهمين بالتعدي علي مسن بسبب بيع البنزين بقنا

كتب : فاطمة عادل

07:29 م 06/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي علي مسن بمحافظة قنا، بسبب بيعه مواد بترولية "بنزين" معبأة داخل زجاجات بأزيد من السعر المقرر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.
وبمواجهتهما، أقر أحدهما بتحصله على المواد البترولية من الدراجة النارية المملوكة له، ورغبته في بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين الطرف الآخر.
وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى قيام الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسب، وجذبه من ملابسه، وهو ما وثقه مقطع الفيديو المتداول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

