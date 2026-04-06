إعلان

تفاصيل فيديو كلب للترهيب في نزاع سكني بالدقهلية

كتب : مصراوي

06:16 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما زعم ناشروه اصطحاب شخص كلب لترويع المواطنين في محافظة الدقهلية.

ومع تصاعد التفاعل، تحركت الجهات المعنية لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها، ليتبين أن ما جرى لم يكن عشوائيًا، بل جزءًا من نزاع معقد حول ملكية شقة سكنية.

فيديو لكلب يثير القلق

ظهر في الفيديو شخص يصطحب كلبًا في محيط سكني، وسط تعليقات تشير إلى استخدام الحيوان لبث الخوف بين الأهالي. وسرعان ما انتشر المقطع، مصحوبًا بحالة من القلق والتساؤلات حول حقيقة ما يحدث.

لكن الفحص الأمني الدقيق كشف أن الصورة المتداولة لم تعكس كامل المشهد، وأن خلف اللقطات قصة أخرى أكثر تعقيدًا.

الشرارة الأولى لواقعة الدقهلية

تبين أنه بتاريخ 30 مارس الماضي، تلقى مركز شرطة بلقاس بلاغًا من عدد من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول مكوّن من شخصين، بينما الطرف الثاني ضم شخصًا وشقيقه، وكلاهما له معلومات جنائية.

وأشارت التحريات إلى أن الخلاف نشب بسبب نزاع على ملكية شقة سكنية، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين بشكل ملحوظ.

كلب في قلب الأزمة

في محاولة للضغط وفرض الأمر الواقع، استعان الطرف الأول بشخص آخر كان برفقته الكلب الظاهر في الفيديو، بهدف ترهيب مستأجري الشقة وإجبارهما على تركها.

هذا التصرف أضفى طابعًا مثيرًا على الواقعة، خاصة بعد انتشار الفيديو، حيث بدا وكأن الكلب يُستخدم كوسيلة تهديد، ما زاد من حدة ردود الفعل بين المتابعين.

تحرك أمني سريع

لم تستغرق الأجهزة الأمنية وقتًا طويلًا للتعامل مع البلاغ، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، بالإضافة إلى التحفظ على الكلب المستخدم في الواقعة.

وخلال التحقيقات، تبادل المتهمون الاتهامات، في محاولة لتبرير مواقفهم، بينما استمرت الجهات المختصة في جمع التفاصيل الكاملة للواقعة.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، مع عرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت عملها لكشف جميع أبعاد الحادث.

وفي خطوة لافتة، تم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة، لضمان التعامل معه بشكل آمن، بعيدًا عن أي استغلال قد يهدد سلامة المواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
علاقات

بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني
شئون عربية و دولية

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق