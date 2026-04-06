أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما زعم ناشروه اصطحاب شخص كلب لترويع المواطنين في محافظة الدقهلية.

ومع تصاعد التفاعل، تحركت الجهات المعنية لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها، ليتبين أن ما جرى لم يكن عشوائيًا، بل جزءًا من نزاع معقد حول ملكية شقة سكنية.

فيديو لكلب يثير القلق

ظهر في الفيديو شخص يصطحب كلبًا في محيط سكني، وسط تعليقات تشير إلى استخدام الحيوان لبث الخوف بين الأهالي. وسرعان ما انتشر المقطع، مصحوبًا بحالة من القلق والتساؤلات حول حقيقة ما يحدث.

لكن الفحص الأمني الدقيق كشف أن الصورة المتداولة لم تعكس كامل المشهد، وأن خلف اللقطات قصة أخرى أكثر تعقيدًا.

الشرارة الأولى لواقعة الدقهلية

تبين أنه بتاريخ 30 مارس الماضي، تلقى مركز شرطة بلقاس بلاغًا من عدد من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول مكوّن من شخصين، بينما الطرف الثاني ضم شخصًا وشقيقه، وكلاهما له معلومات جنائية.

وأشارت التحريات إلى أن الخلاف نشب بسبب نزاع على ملكية شقة سكنية، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين بشكل ملحوظ.

كلب في قلب الأزمة

في محاولة للضغط وفرض الأمر الواقع، استعان الطرف الأول بشخص آخر كان برفقته الكلب الظاهر في الفيديو، بهدف ترهيب مستأجري الشقة وإجبارهما على تركها.

هذا التصرف أضفى طابعًا مثيرًا على الواقعة، خاصة بعد انتشار الفيديو، حيث بدا وكأن الكلب يُستخدم كوسيلة تهديد، ما زاد من حدة ردود الفعل بين المتابعين.

تحرك أمني سريع

لم تستغرق الأجهزة الأمنية وقتًا طويلًا للتعامل مع البلاغ، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، بالإضافة إلى التحفظ على الكلب المستخدم في الواقعة.

وخلال التحقيقات، تبادل المتهمون الاتهامات، في محاولة لتبرير مواقفهم، بينما استمرت الجهات المختصة في جمع التفاصيل الكاملة للواقعة.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، مع عرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت عملها لكشف جميع أبعاد الحادث.

وفي خطوة لافتة، تم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة، لضمان التعامل معه بشكل آمن، بعيدًا عن أي استغلال قد يهدد سلامة المواطنين.

