خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب : أحمد عادل

07:06 م 06/04/2026

أحمد دومة

قال المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابة الشخصي على فيسبوك، إن الجهات المختصة قررت حبس أحمد دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 2449 لسنة 2026.

النيابة توجه لأحمد دومة تهمة نشر أخبار كاذبة

وأوضح خالد علي أن النيابة وجهت للمتهم اتهامات بنشر بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة.

وأضاف أن الاتهامات جاءت على خلفية نشر أحمد دومة منشورًا عبر منصات التواصل الإجتماعي.

