في واقعة صادمة تكشف كيف يمكن لتفاصيل يومية بسيطة أن تتحول إلى أحداث خطيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات اشتعال النيران في عدد من السيارات، مصحوبًا بادعاءات بإطلاق أعيرة نارية في محافظة سوهاج، ما أثار حالة من القلق والجدل.

فيديو يوثق لحظات الفوضى بسوهاج

أظهر الفيديو المتداول مشاهد مشتعلة لسيارات متوقفة أمام إحدى ورش السمكرة، وسط حالة من الذعر، خاصة مع ما تردد عن سماع طلقات نارية في محيط الواقعة. وسرعان ما انتشر المقطع، مطالبًا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

بداية القصة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا من مالك ورشة سمكرة سيارات، أفاد فيه بتضرره من مالك مطعم ونجله، لقيامهما بالتعدي على ممتلكاته.

وأشار الشاكي إلى أن الواقعة جاءت على خلفية اعتراض الطرف الآخر على قيامه بإيقاف سيارات أمام الورشة الخاصة به، والتي كانت تمتد أمام المطعم، ما تسبب في نشوب خلافات متكررة بين الجانبين.

تصعيد خطير

تطورت الأزمة بشكل حاد، حيث قام مالك المطعم – وفقًا للتحريات – بتحريض نجله على إضرام النيران في أربع سيارات كانت متوقفة أمام الورشة بغرض الإصلاح.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إطلاق أعيرة نارية في موقع الحادث، في محاولة لترويع المتواجدين وفرض السيطرة، ما زاد من خطورة الموقف وأثار حالة من الهلع بين الأهالي.

ضبط المتهمين في مشاجرة سوهاج

تحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل عقب تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين خلال وقت وجيز. كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة بحوزة أحدهما.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سرعة الاستجابة للحوادث التي تمس أمن المواطنين، خاصة تلك التي تنطوي على استخدام أسلحة وإحداث أضرار بالممتلكات.

اعترافات تكشف التفاصيل

بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ والتحريات، مؤكدين أن الخلافات حول مكان توقف السيارات كانت السبب الرئيسي وراء التصعيد.

وأوضحا أن التوتر المتكرر دفعهما لاتخاذ هذا السلوك العنيف، دون تقدير لعواقبه القانونية أو تأثيره على سلامة الآخرين.

